Ученые вырастили искусственный мозг и сделали его геймером

Австралийские исследователи вырастили в чаше Петри миниатюрный мозг и научили его играть в Pong — двухмерную теннисную ретро-игру.

Для эксперимента использовались клетки человеческого мозга, которые поместили поверх массива электродов. Они анализировали нейронную активность и отправляли электрические сигналы в зависимости от того, с какой стороны находился виртуальный мяч.

Ученые обратили внимание, в ответ миниатюрный мозг активировал нейроны, чтобы управлять ракеткой. При этом организаторы эксперимента отметили, что клетки фактически находились в матрице, «воображая» себя геймером.

Примечательно, что созданный мозг научился играть быстрее, чем искусственный интеллект — за пять минут против полутора часов. Но уровень навыков у него оказался гораздо ниже, чем у реальных людей или ИИ.

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Исследование показало, что клетки мозга способны самостоятельно организовываться и демонстрировать разумное поведение в смоделированном игровом мире. Результаты опыта могут пригодиться для создания продвинутых биосистем машинного обучения.