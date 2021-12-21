Омский фехтовальщик-любитель проткнул другу голову рапирой

Два омича увлеклись фехтованием и устроили поединок во дворе, в результате один вогнал другому в голову рапиру на 6 сантиметров, сообщило во вторник ГУ МВД по Омской области.

По данным полиции, год назад двое омичей увлеклись фехтованием. Один из них недавно заказал в Москве две рапиры для фехтования по 120 сантиметров — себе и другу на День рождения.

«Во дворе жилого дома на улице Багратиона в нарушение всех требований безопасности, без защитных костюмов, они стали заниматься фехтованием. Приятель пострадавшего сделал выпад в сторону оппонента и нанес укол в область головы, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Рапира вошла в голову на 6 сантиметров. Удар пришелся в подглазничную область. Парню диагностировали повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести и внутримозговую гематому.

«Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы все жизненно важные функции мозга были сохранены. Чудом можно считать и то, что парню удалось сохранить зрение. Накануне он был прооперирован. Доктора выражают надежду на то, что выздоровление пройдет хорошо», — сказано в сообщении полиции.