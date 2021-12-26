Американский политолог призвал США выйти из схватки с Россией

США и Россия, несмотря на то, что холодная война давно закончилась, по-прежнему видят друг в друге врага, посетовал в своей статье для The Washington Post известный американский сценарист и политолог, бывший сотрудник ЦРУ Джозеф Вайсберг.

«Кажется, в Америке мы все вместе застряли в прошлом. Как и во время холодной войны, мы видим себя хорошими парнями — жертвами безнравственного оппонента. На этот раз наш одномерный враг — российское государство в лице Владимира Путина», — отметил Вайсберг.

По его словам, «вместо того, чтобы сделать эту картину более выпуклой и попытаться понять точку зрения Путина, мы сводим его образ к абсолютно злобной силе, которая нападает на нашу страну назло нам».

Политолог напомнил, что когда Путин пришел к власти, он был открыт сотрудничеству с Западом и у него не было антиамериканской риторики. Он поддержал США, когда после терактов 11 сентября позволил Штатам разместить базы в Центральной Азии.

А потом за несколько лет США попытались интегрировать бывшие советские республики в западное пространство, ввели санкции против России и ее интересов в наказание за ее «плохое поведение», причем как на ее территории, так и за рубежом. Все это были агрессивные шаги, которые любое государство сочтет за угрозу.

Политолог заявил, что США могут и должны первыми пойти на деэскалацию в сложных отношениях с Москвой, начав с отмены санкций и пересмотра своих позиций по ситуации в Европе.