Мэр Томска Кляйн не признал вину в суде

Обвиняемый в превышении должностных полномочий мэр Томска Иван Кляйн дал показания в суде во вторник, он отказался признать вину, сообщили адвокаты главы города в своем Telegram-канале.

Первый эпизод обвинения касается установки санитарно-защитных зон ОАО «Томское пиво». По версии следствия, Кляйн дал указание создать эту зону, чтобы помешать местному бизнесмену Аминову построить жилые дома.

«Ваша честь, я преступных действий с превышением своих полномочий в целях воспрепятствования деятельности Аминова не совершал. Вину по первому эпизоду не признаю полностью», — сказал Кляйн.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.