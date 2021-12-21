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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мэр Томска Кляйн не признал вину в суде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Обвиняемый в превышении должностных полномочий мэр Томска Иван Кляйн дал показания в суде во вторник, он отказался признать вину, сообщили адвокаты главы города в своем Telegram-канале.

Первый эпизод обвинения касается установки санитарно-защитных зон ОАО «Томское пиво». По версии следствия, Кляйн дал указание создать эту зону, чтобы помешать местному бизнесмену Аминову построить жилые дома.

«Ваша честь, я преступных действий с превышением своих полномочий в целях воспрепятствования деятельности Аминова не совершал. Вину по первому эпизоду не признаю полностью», — сказал Кляйн.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Тема: Дело мэра Томска
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