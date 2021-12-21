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Как подарить подписку Wink другу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Возможность смотреть онлайн-кинотеатр Wink с пяти устройств одновременно может стать отличным подарком для друзей и близких. Для этого достаточно поделиться доступом к своему аккаунту.

В видеосервис Wink пользователь регистрируется по номеру телефона (из приложения на телевизоре, смартфоне или на сайте wink.rt.ru). Далее к аккаунту можно подключить еще четыре устройства и при необходимости их менять. 

После регистрации пользователь онлайн-кинотеатра подключает подписки, они становятся доступны на всех привязанных устройствах. Чтобы одним из этих устройств стал смартфон или телевизор друга, достаточно сообщить ему данные для входа в аккаунт (номер телефона и код для подтверждения привязки устройства). 

Сейчас смотреть кино на «Винке» стало еще выгоднее — до 31 января 2022 года в видеосервисе действует акция «Кино в подарок на Новый год!», в которой пользователям раздадут сертификаты.

Чтобы получить сертификат на бесплатный фильм от Wink, достаточно просмотреть три фильма или сериала — четвертый будет в подарок. Обменять сертификат на фильм можно со следующего месяца в течение полугода.

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