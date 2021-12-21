Китай поддержал требования России к США и НАТО

Предложения по гарантиям безопасности, которые Россия представила НАТО и США, снижают риск возникновения конфликтов, говорится в официальном заявлении МИД Китая.

Российский МИД в пятницу, 17 декабря обнародовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, а также договоренности о мерах по обеспечению безопасности России и государств — членов НАТО. Москва предложила альянсу не принимать в свой состав страны, которые раньше входили в СССР, и не вести военную деятельность на их территории.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — говорится в заявлении МИД Китая.

Вашингтон обещал подготовить ответный перечень обеспокоенностей. Кроме того, в Белом доме заявили, что в переговорах по гарантиям безопасности должны принять участие союзники США в Европе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг при этом заметил, что НАТО не собирается идти на компромисс по вопросу о вступлении Украины в альянс.