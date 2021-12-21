АвтоВАЗ выбрал самую красивую сотрудницу

Специалист дирекции по логистике Анастасия Хабарова стала победительницей корпоративного конкурса красоты АвтоВАЗа — видео награждения опубликовано на YouTube-канале «На заводе».
В финал конкурса вышли 10 сотрудниц, которые принимали участие в мастер-классах и других мероприятиях. Победительницу выбирало жюри путем тайного голосования.
Приз зрительских симпатий по итогам открытого голосования завоевала Светлана Носкова (вазовская компания «ЛИН»).
Подавать заявки на участие в конкурсе «Королева на заводе» могли представительницы всех специальностей и подразделений «АвтоВАЗа» и дочерних обществ вне зависимости от возраста и должности.
Впервые корпоративный конкурс красоты «АвтоВАЗа» состоялся год назад. Победу одержала инженер-конструктор Валерия Мусина.