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АвтоВАЗ выбрал самую красивую сотрудницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Специалист дирекции по логистике Анастасия Хабарова стала победительницей корпоративного конкурса красоты АвтоВАЗа — видео награждения опубликовано на YouTube-канале «На заводе».

В финал конкурса вышли 10 сотрудниц, которые принимали участие в мастер-классах и других мероприятиях. Победительницу выбирало жюри путем тайного голосования.

Приз зрительских симпатий по итогам открытого голосования завоевала Светлана Носкова (вазовская компания «ЛИН»).

Подавать заявки на участие в конкурсе «Королева на заводе» могли представительницы всех специальностей и подразделений «АвтоВАЗа» и дочерних обществ вне зависимости от возраста и должности.

Впервые корпоративный конкурс красоты «АвтоВАЗа» состоялся год назад. Победу одержала инженер-конструктор Валерия Мусина.

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