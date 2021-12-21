Россия создала уникальную винтовку под натовские патроны

Российские разработчики представили уникальную мультикалиберную винтовку DXL-5 «Опустошитель», способную вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7x99 миллиметров, так и российского 12,7x108.

Главной особенностью новой винтовки является ее модульность. Снайперы могут менять стволы под два калибра в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи, пояснил главный конструктор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По оценке Лобаева, это значительно повышает экспортные перспективы российской винтовки. Еще одним плюсом является невероятная кучность стрельбы, которая составляет 0,5 угловой минуты — это в четыре раза точнее, чем у популярной американской винтовки Barret.

Уникальная кучность и прицельная дальность около 2300 метров позволяет использовать «Опустошитель» для самой сложной боевой задачи — борьбы со снайперскими подразделениями противника.

DXL-5 также имеет демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов. В перспективе оружие получит поддержку еще четырех калибров, это дополнительно повысит дальность.

Lobaev Arms получила известность после выпуска самой дальнобойной винтовки в мире «Сумрак». С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров.