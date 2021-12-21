НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия создала уникальную винтовку под натовские патроны

Источник:
РИА Новости
431 2
Фото: © lobaevarms.ru

Российские разработчики представили уникальную мультикалиберную винтовку DXL-5 «Опустошитель», способную вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7x99 миллиметров, так и российского 12,7x108.

Главной особенностью новой винтовки является ее модульность. Снайперы могут менять стволы под два калибра в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи, пояснил главный конструктор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По оценке Лобаева, это значительно повышает экспортные перспективы российской винтовки. Еще одним плюсом является невероятная кучность стрельбы, которая составляет 0,5 угловой минуты — это в четыре раза точнее, чем у популярной американской винтовки Barret.

Уникальная кучность и прицельная дальность около 2300 метров позволяет использовать «Опустошитель» для самой сложной боевой задачи — борьбы со снайперскими подразделениями противника.

DXL-5 также имеет демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов. В перспективе оружие получит поддержку еще четырех калибров, это дополнительно повысит дальность.

Lobaev Arms получила известность после выпуска самой дальнобойной винтовки в мире «Сумрак». С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров.

Еще по теме
Российская подлодка запустила «Калибр» в Японском море
Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие в Белоруссии
Первый пуск ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год
Танки от «Корнета» не спасет даже интеллектуальная защита
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска отказался признать вину по двум эпизодам дела
Пожар в томской «Ленте» спровоцировал серию взрывов
Омский фехтовальщик-любитель проткнул другу голову рапирой
Огромный медальон из «Ведьмака» создали в Шерегеше
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
66
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
22
Путина насмешила теория президентских двойников
Sibnet.Ru