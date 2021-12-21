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Российская подлодка запустила «Калибр» в Японском море

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Подводная лодка Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» цель на полигоне, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения», — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, ракета поразила береговую мишень на тактическом поле Сюркум в расчетное время. «Дальность стрельбы превысила 1 тысячу километров», — уточнили в Минобороны.

«Петропавловск-Камчатский» относится к проекту 636.3. Подлодки этого типа — одни из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 метра, максимальное водоизмещение более 3 900 тонн, рабочую глубину погружения — 240 метров, предельную — 300 метров, дальность хода — 7 500 миль. Основное ударное вооружение подводной лодки — ракеты «Калибр».

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