Почему стоит попробовать мобильную связь от Ростелекома

Мобильная связь от Ростелекома — это уверенное соединение по всей стране, удобство объединения услуг в один счет и безлимитный мобильный интернет при пользовании комбо-тарифами.

Хорошую устойчивую связь от Калининграда до Южно-Сахалинска и от Краснодара до Норильска обеспечивают более 150 тысяч вышек. А так как Ростелеком реализует программу по устранению цифрового неравенства, то мобильная связь есть даже в самых маленьких и удаленных населенных пунктах.

Мобильная связь — одна из частей тарифов-конструкторов. Ее можно объединить с домашним интернетом, интерактивным ТВ и онлайн-кинотеатром. Единый счет для всех услуг удобен, а выгода по сравнению с оплатой видов связи по отдельности достигает 40-60%.

Безлимитный мобильный интернет в комбо-тарифах — отличная опция для тех, кто много времени проводит в пути и смотрит в это время видео. Например, такие сервисы как YouTube и Twitch быстро расходуют трафик.

Абонент может подключить на один счет до пяти сим-карт, обеспечив связью всю семью или друзей. При этом доплата за каждую дополнительную симку будет минимальной.

Перейти на мобильную связь можно со своим старым номером. Услуги будут доступны с первого дня.

Звонки абонентам Ростелекома безлимитные, а к ним относятся владельцы не только мобильных номеров, но и большинства стационарных телефонов.

Клиент, выбравший тарифный план «Суперсимка Free», платит только за потребленные услуги — минуты, смс, количество интернет-трафика. Общение в соцсетях и мессенджерах бесплатно, также доступны 20 каналов в видеосервисе Wink.