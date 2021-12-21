Директора и тренера спортклуба Барнаула осудили за травмы детей

Генерального директора и тренера одного из спортивных клубов Барнаула осудили после серии травм, полученных детьми в клубе в разные годы, сообщает СУ СК Алтайского края.

По данным ведомства, с 2016 года генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в спортивном клубе Барнаула детские занятия с использованием батутного комплекса. К работе с несовершеннолетними он привлек тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения таких занятий.

Из-за непрофессионализма тренеров в 2018 и 2019 годах четверо детей от пяти до 12 лет получили здесь различные травмы позвоночника и перелом руки.

Уголовное дело было возбуждено по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Еще одним фигурантом дела стал 25-летний тренер, который не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и номам данного вида спорта. Во время занятий он не следил за детьми, отвлекаясь на телефон. Из-за его невнимательности двое детей получили травмы позвоночника.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали, суд признал их виновными. Директор оштрафован на 300 тысяч рублей, а бывшего тренера осудили на год условно и запретили три года работать с детьми.