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«Мусорный» оператор в Новосибирске подал на самобанкротство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве, данные об этом есть на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

ООО «Экология-Новосибирск» сейчас выполняет функции регионального оператора по обращению с отходами. Ранее руководство компании объясняло решение о банкротстве желанием обеспечить стабильную работу по вывозу мусора в регионе.

Ранее власти Новосибирска заявляли, что муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» готово взять на себя функции регионального оператора по обращению с отходами.

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Новосибирск #Город #Гео
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