«Мусорный» оператор в Новосибирске подал на самобанкротство

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Компания «Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве, данные об этом есть на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
ООО «Экология-Новосибирск» сейчас выполняет функции регионального оператора по обращению с отходами. Ранее руководство компании объясняло решение о банкротстве желанием обеспечить стабильную работу по вывозу мусора в регионе.
Ранее власти Новосибирска заявляли, что муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» готово взять на себя функции регионального оператора по обращению с отходами.
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