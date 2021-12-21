«Мусорный» оператор в Новосибирске подал на самобанкротство

Компания «Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве, данные об этом есть на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

ООО «Экология-Новосибирск» сейчас выполняет функции регионального оператора по обращению с отходами. Ранее руководство компании объясняло решение о банкротстве желанием обеспечить стабильную работу по вывозу мусора в регионе.

Ранее власти Новосибирска заявляли, что муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» готово взять на себя функции регионального оператора по обращению с отходами.