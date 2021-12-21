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Телеканал «Россия» объявил дату выхода седьмого сезона «Сваты»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Новый сезон сериала «Сваты» будет выходить на телеканале «Россия» с 27 декабря, премьера проекта на украинском ТВ состоится неделей ранее.

В седьмом сезоне «Сватов» супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) снова окажутся в водовороте семейных страстей.

Им предстоит выдать замуж повзрослевшую внучку Женю (Анна Кошмал). Сваты будут путешествовать. Но отдых в Белоруссии выльется в громкий международный скандал, а безобидная поездка в Грузию — чередой невероятных событий, и даже путешествие в XIX век – семейными неурядицами.

В новом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич. Премьера нового сезона сериала «Сваты» — с 27 декабря в 21.20 на телеканале «Россия».

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