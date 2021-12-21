Составлен топ самых популярных актеров и актрис 2021 года

Юлия Пересильд стала лидером рейтинга самых популярных актрис года, аналогичный рейтинг актеров возглавил Юрий Борисов, сообщает «Кино Mail.ru».

Популярность Пересильд в основном обусловлена работой над проектом «Вызов», в рамках которого актриса отправилась на МКС.

В топ-10 также вошли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова (лидер прошлого года), Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.

Актером года стал 29-летний Юра Борисов, в прошлом году победивший в номинации «Прорыв года» в аналогичном рейтинге, а теперь возглавивший топ по популярности. За год с участием артиста вышли такие фильмы, как «Петровы в гриппе», «Красный Призрак», «Герда» и «Купе номер 6», последний удостоился Большого приза жюри на Каннском кинофестивале и номинации на «Золотой глобус».

За Борисовым в десятке самых популярных актеров следуют Сергей Бурунов, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Никита Ефремов, Александр Устюгов, Александр Робак, Кирилл Кяро, Павел Майков.