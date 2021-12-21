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Бузова публично унизила бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов встретились на премии телеканала «Fashion-tv», где артистка получила премию, как главный трендсеттер поколения.

Бузовой сообщили, что в зале находится ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов. Она решила посвятить речь ему, а заодно и унизить.

«Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: какой же я дурак, как я мог ее потерять», — надменным тоном сказала Бузова.

Видео с ее выступлением попало в Сеть, и поклонники раскритиковали поступок телеведущей. Большинство пользователей Сети посчитали ее высказывание глупым и унизительным в первую очередь для Бузовой. Ведущую назвали обиженной и несчастной женщиной, а Тарасова счастливым семьянином и красивым мужчиной.

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