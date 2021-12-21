Мэрию Томска обязали очистить берег Томи через суд

Суд обязал городскую администрацию ликвидировать свалку в водоохранной зоне реки Томи, сообщила прокуратура Томской области.

Природоохранная прокуратура выявила незаконную свалку в водоохранной зоне Томи в деревне Эуште в черте Кировского района Томска. Выездная проверка установила, что прилегающая к реке территория на площади 772 квадратных метров захламлена бытовым мусором, полиэтиленом, пластиком, мусором от сноса и разборки зданий, боем бетонных изделий и другими отходами, общий объем которых превысил тысячу кубометров.

Прокурор направил в суд иск о возложении на городскую администрацию обязанности по ликвидации свалки. Суд удовлетворил требования, но решение пока не вступило в законную силу.