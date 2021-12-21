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Неизвестный застрелил продавца и украл ноутбук в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неизвестный застрелил продавца и унес ноутбук, его ищут правоохранительные органы, сообщает СУ СК РФ по Забайкальском краю.

В понедельник около 19.30 в Могоче в помещении магазина было обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

По имеющимся данным, неизвестный вчера вошел в магазин, где из неустановленного огнестрельного оружия выстрели в продавца, а сам, завладев ноутбуком, скрылся. От полученных ранений продавец скончался на месте.

Изымаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы и свидетели преступления.

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Забайкалье #Происшествия
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