Новосибирской области дадут миллиард на четвертый мост через Обь

Правительство РФ в 2022 году выделит миллиард рублей на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Принято решение направить дополнительно в 2022-2023 годах по 1 миллиарду рублей ежегодно на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, а также 1 миллиард рублей в 2022 году — на строительство четвертого моста через Обь», — сказал зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Рабочее движение по мосту должно открыться в декабре 2022 года. Проект по созданию новой мостовой переправы реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов

Четвертый мост свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным.