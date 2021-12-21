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«Ведьмака» планируют продлить на семь сезонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ведьмак»

Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрих сообщила, что сериал будет состоять из семи сезонов.

«Мне нравится, что семь сезонов — это то, к чему мы стремимся. Потому что, если бы я в какой-то момент захотела снимать, например, 20 сезонов, никто бы на самом деле не ждал, что мы реально будем их снимать», — цитирует Collider продюсера.

Второй сезон сериала «Ведьмак» вышел на Netflix 17 декабря. В продолжении истории Геральт из Ривии сопроводит Цири в самое безопасное место — ведьмачью школу Волка, крепость «Каэр Морхен». Также новый сезон познакомит зрителей с другими ведьмаками.

Сериал «Ведьмак» снят по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на стриминг-сервисе Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в проекте исполняет актер Генри Кавилл.

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