«Ведьмака» планируют продлить на семь сезонов

Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрих сообщила, что сериал будет состоять из семи сезонов.

«Мне нравится, что семь сезонов — это то, к чему мы стремимся. Потому что, если бы я в какой-то момент захотела снимать, например, 20 сезонов, никто бы на самом деле не ждал, что мы реально будем их снимать», — цитирует Collider продюсера.

Второй сезон сериала «Ведьмак» вышел на Netflix 17 декабря. В продолжении истории Геральт из Ривии сопроводит Цири в самое безопасное место — ведьмачью школу Волка, крепость «Каэр Морхен». Также новый сезон познакомит зрителей с другими ведьмаками.

Сериал «Ведьмак» снят по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на стриминг-сервисе Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в проекте исполняет актер Генри Кавилл.