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Кортеж губернатора Кузбасса попал в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Кортеж губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк во вторник.

Фото и видео аварии опубликовали местные паблики «Инцидент.Кузбасс» и «Открытый город». Судя по роликам, участниками ДТП стали два легковых автомобиля, микроавтобус Mercedes, на котором очевидцы заметили правительственный номер, и два грузовика.

Официальной информации об аварии, жертвах или пострадавших пока нет. Источник «Тайги.инфо» подтвердил, что в машине находился Цивилев. Его увезли с места ДТП.

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Кузбасс #ЧП #ДТП
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