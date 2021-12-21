Кортеж губернатора Кузбасса попал в ДТП

Кортеж губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк во вторник.

Фото и видео аварии опубликовали местные паблики «Инцидент.Кузбасс» и «Открытый город». Судя по роликам, участниками ДТП стали два легковых автомобиля, микроавтобус Mercedes, на котором очевидцы заметили правительственный номер, и два грузовика.

Официальной информации об аварии, жертвах или пострадавших пока нет. Источник «Тайги.инфо» подтвердил, что в машине находился Цивилев. Его увезли с места ДТП.