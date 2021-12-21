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СПЧ проверит красноярские колонии после видео с пытками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Члены Совета по правам человека хотят проинспектировать колонии в Красноярске, в которых, по данным правозащитного проекта Gulagu.net, заключенные подвергались пыткам, эти колонии уже были внесены в список тех, которые хотели бы проверить в СПЧ.

«Мы обязательно хотим проверить эти колонии, они у нас были в списках, которые мы составляли изначально… Дождемся поручения президента, может быть, там будет что-то по поводу продолжения нашей инспекции (колоний). Если это случится, мы обязательно проверим эти места в первую очередь, а потом уже все остальные», — сообщила «Интерфаксу» член Совета Ева Меркачева.

Gulagu.net в понедельник опубликовал очередные видео с применением насилия к заключенным. По данным правозащитников, пыткам подверглись заключенные в нескольких красноярских колониях.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 1 тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (части 2 статьи 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (части 3 статьи 286 УК РФ).

Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.

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Красноярск #Происшествия
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