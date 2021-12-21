Мутко понадеялся на остановку цен на жилье в регионах

Цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться, , пообещал гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко

Среди причин резкого роста цен на жилье в прошлом году Мутко назвал повышение себестоимости строительства и подорожание рабочей силы. Он отметил, что повышение ставки льготной ипотеки приведет к замедлению выдачи этой кредитной услуги. При этом он не ожидает резкого падения спроса на жилье.

«По сути дела, сегодня количество договоров долевого участия не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной», — сказа Мутко в интервью РБК.

При этом, по его словам, возможны «небольшие колебания в шесть-семь процентов».