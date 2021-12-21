Полиция показала на видео тайник с украденными в Ачинске миллионами

Полицейские нашли часть денег, предположительно, похищенных кассиршей и ее мужем в Ачинске, 2 миллиона рублей лежали в тайнике в гараже, сообщает МВД РФ.

30-летний кассир кредитно-кассового офиса в Ачинске украла из кассы 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, принадлежащих учреждению. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ее долго разыскивали, она в итоге сдалась сама. Она арестована на два месяца.

Затем полиция установила, что муж кассирши также причастен к преступлению. Он арестован до 7 февраля 2022 года.

«При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей.

Полицейские также изъяли принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. Иномарка помещена на специализированную стоянку.