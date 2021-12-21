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Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие в Белоруссии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инициативу главы Белоруссии Александра Лукашенко разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие.

«Любые угрозы относительно, скажем так, путешествия или миграции ядерного оружия России в разные уголки мира, а мы много раз слышали и о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию по Белоруссии. <…> Я считаю, что такими вещами нельзя играть», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, для Украины это уже «привычная ситуация по информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии».

Зеленский добавил, что если предложение Лукашенко воплотится в жизнь, то в Киеве хотя бы будут точно знать, где находится часть российского ядерного арсенала.

О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, Лукашенко заявил в конце ноября. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.

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Политика #Мир #Военная политика #Оружие
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