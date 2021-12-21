Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инициативу главы Белоруссии Александра Лукашенко разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие.

«Любые угрозы относительно, скажем так, путешествия или миграции ядерного оружия России в разные уголки мира, а мы много раз слышали и о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию по Белоруссии. <…> Я считаю, что такими вещами нельзя играть», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, для Украины это уже «привычная ситуация по информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии».

Зеленский добавил, что если предложение Лукашенко воплотится в жизнь, то в Киеве хотя бы будут точно знать, где находится часть российского ядерного арсенала.

О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, Лукашенко заявил в конце ноября. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.