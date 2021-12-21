Перечислены простые способы улучшить пинг в онлайн-играх

Пингом называют время, за которое информация с компьютера пользователя проходит через Сеть до другого устройства и обратно. Этот параметр особенно важен при онлайн-игре — чем выше пинг, тем больше время ожидания. Однако есть простые способы его улучшить.

Сначала стоит выяснить, поддерживает ли онлайн-игра несколько серверов, доступных для подключения. Если выбор есть, следует с помощью специальных утилит проверить пинг у каждого и найти сервер с минимальной задержкой — на нем игра будет самой комфортной. Обычно это сервер, который располагается физически ближе к пользователю.

В случае беспроводного соединения рекомендуется переставить роутер — возможно, что-то мешает прохождению радиоволн. Например, даже небольшой аквариум рядом с устройством может частично поглощать излучение. Кроме этого, рекомендуется располагать антенны роутера перпендикулярно: одну горизонтально, а вторую вертикально.

Считается, что пинг до 50 мс отличный, от 50 мс до 100 мс — хороший, от 100 мс до 300 мс — удовлетворительный, а более 300 мс — плохой. В некоторых случаях высокий пинг делает игру онлайн невозможной.

Еще одна полезная рекомендация — настроить правильный канал для Wi-Fi. Возможно, на текущем есть помехи или его используют соседи по многоэтажке. Традиционно диапазон 2,4 ГГц является самым переполненным, поэтому можно попробовать перейти на 5 ГГц, если роутер его поддерживает.

Наконец, самое главное — выбрать умный тариф от надежного провайдера, который умеет предоставлять приоритеты различным классам трафика. Примером такого является высокоскоростной интернет-тариф «Игровой» от Ростелекома, запущенный совместно с разработчиками онлайн-игр.