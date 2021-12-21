ГОСТ о срочных массовых захоронениях впервые появился в России

Специалисты МЧС в области гражданской обороны впервые разработали в России национальный стандарт по срочному захоронению трупов в военное и мирное время.

«Стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени», — приводит ТАСС содержание документа.

При выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Также важно учитывать расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности.

Согласно ГОСТу, местные власти должны в мирное время создавать запасы средств для проведения срочных захоронений: гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Предусматривается, что команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время будут создаваться на базе ритуальных служб, которые ответственны за сбор тел погибших, их доставку к месту погребения, подвоз гробов и проведение непосредственного захоронения.

Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводит в оцинкованных, герметически закрытых гробах, подчеркивается в стандарте.