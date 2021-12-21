НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

ГОСТ о срочных массовых захоронениях впервые появился в России

Источник:
ТАСС
247 0
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты МЧС в области гражданской обороны впервые разработали в России национальный стандарт по срочному захоронению трупов в военное и мирное время.

«Стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени», — приводит ТАСС содержание документа.

При выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Также важно учитывать расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности.

Согласно ГОСТу, местные власти должны в мирное время создавать запасы средств для проведения срочных захоронений: гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Предусматривается, что команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время будут создаваться на базе ритуальных служб, которые ответственны за сбор тел погибших, их доставку к месту погребения, подвоз гробов и проведение непосредственного захоронения.

Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводит в оцинкованных, герметически закрытых гробах, подчеркивается в стандарте.

Еще по теме
Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесен в Госдуму
Дачную амнистию продлили до 2031 года
Володин пообещал принять закон о техосмотре до конца года
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция показала на видео тайник с украденными в Ачинске миллионами
Скрытые источники выбросов обнаружили на омских ТЭЦ
Цыденов собрался идти на выборы главы Бурятии
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Самое популярное
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
Криптобиржа случайно сделала пользователей триллионерами
Обсуждение (0)
Картина дня
США выставят перечень опасений действиями России
Вакцинацию подростков от COVID внесли в нацкалендарь
Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие в Белоруссии
ГОСТ о срочных массовых захоронениях впервые появился в России
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Plaguer

По-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.

PRoSpekt

Если бы эти оскорбления в адрес населения прозвучали в Европе или на Западе то "господин" пресс-секретарь...

Muzykant

Молодец Вера Анатольевна!На себе прочувствовала всю прелесть отечественной медицины.Сделала выводы,хотя...

Disobedient

Экономическая машина нацисткой Германии во много раз превосходила экономику СССР. Или сегодняшние примеры...
Sibnet.Ru