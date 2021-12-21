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США выставят перечень опасений действиями России

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Соединенные Штаты представят собственный перечень обеспокоенностей действиями России, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя предъявления Россией предложений по безопасности в Европе.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — цитирует ТАСС Прайса.

Прайс отметил, что в Госдепартаменте еще не выработали конкретных планов по дискуссиям с Россией относительно взаимных обеспокоенностей. Он добавил, что пока Вашингтон не видит в действиях Москвы ничего, что снизило бы имеющуюся обеспокоенность.

«Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по различным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», — сказал Прайс.

МИД России в пятницу, 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя устные обязательства.

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Политика #Мир
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