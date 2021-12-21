Вакцинацию подростков от COVID внесли в нацкалендарь

Глава Минздрава России Михаил Мурашко включил в новый национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся <...> дети от 12 до 17 лет (включительно)», — говорится в документе.

В приказе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Также в категорию приоритета по вакцинации второго уровня включены работники сферы организаций предоставления услуг. В категорию приоритета третьего уровня включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет.