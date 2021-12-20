Грядущий флагман Xiaomi 12 показали на снимках

Xiaomi до конца года представит новейший флагман Xiaomi 12. Перед анонсом смартфона в Сети появились качественные снимки будущей новинки, опубликованные известным инсайдером OnLeaks.

Согласно изображениям, Xiaomi 12 получит традиционное расположение тройной камеры на задней панели, дополненной двойной светодиодной вспышкой. Блок камеры будет иметь специальное покрытие, пишет Gizmochina.

По предварительным данным, главный датчик Xiaomi 12 будет 50-мегапиксельный. На правом торце располагаются клавиши включения и регулировки громкости. Вид сзади показывает, что у смартфона будут располагаться порт USB-C и стандартный аудиоразъем.

Фото: © OnLeaks

Известно, что Xiaomi 12 будет оснащен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Он также получит 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, и подэкранный сканер отпечатков пальцев.