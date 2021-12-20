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Порошенко заподозрили в госизмене

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Государственное бюро расследований уведомило экс-президента Украины Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям в рамках дела о поставках угля с не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Уведомление о подозрении направлено на почту по месту жительства и месту работы. При этом накануне стало известно, что Порошенко отбыл в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из Донбасса. Он проигнорировал представителей правоохранительного органа.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. По итогам президентских выборов в 2019 году он уступил победу Владимиру Зеленскому.

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Политика #Мир
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