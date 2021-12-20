Дышавшие сульфатами микробы вызвали глобальное вымирание

Выделявшие парниковые газы микробы спровоцировали массовое вымирание живых существ на Земле 240 миллионов лет назад, выяснили ученые.

Пермское вымирание считается крупнейшим в истории, в результате катаклизма вымерло 96% всех морских видов и 73% наземных. До недавнего времени исследователи считали, что его причиной стало извержение сибирских траппов — гигантских вулканов.

Однако анализ компьютерной модели показал, что глобальное потепление на планете ускорило метаболизм микроорганизмов, они начали производить опасные для всех остальных существ парниковые газы, пишет Nature Geoscience.

Ускорение метаболизма привело к увеличению потребления кислорода и уменьшению его доступности. Через некоторое время микроорганизмы начали массово дышать сульфатами и производить сероводород, ядовитый для животных газ.

Нехватка кислорода в совокупности с избытком сероводорода привела к образованию смертоносных зон, который со временем распространялись и делались все токсичнее. Постепенное отравление атмосферы привело к гибели множества видов.