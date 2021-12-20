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Центробанк предложил ограничить сумму вклада малообеспеченных

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Центробанк предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченного населения планкой 100 тысяч рублей, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин. Ожидается, что документ внесут в Госдуму в январе 2022 года.

«Рассматриваем вариант специального банковского вклада, об этом мы уже в Госдуме докладывали, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей», — сказал он.

Механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами обсуждается с конца ноября. Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, а процентная ставка будет привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.

Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

При этом максимальный порог депозита по таким вкладам еще только обсуждается. Так, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на прошлой неделе озвучивал цифру в 200-300 тысяч рублей.

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