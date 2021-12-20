Гигантские небесные озера открыли ученые

Ученые обнаружили необычное погодное явление под названием «атмосферное озеро», впервые его удалось зафиксировать в небе над Индийским океаном.

Такие озера представляют собой медленно движущиеся скопления концентрированного водяного пара и возникают из атмосферных рек — длинных струй концентрированной влаги протяженностью несколько тысяч километров, пишет New Atlas.

Небесные реки в определенный момент смыкаются, образуя изолированную концентрированную массу водяного пара. Затем озера дрейфуют по небу. Исследования показали, что ширина таких озер составляет порядка тысячи километров, при этом «глубина» воды в них достигает несколько сантиметров.

Возникают такие озера в определенных местах — обычно на территориях в пределах 10 градусов от экватора. Время существования составляет от нескольких дней до недель. При этом процесс их появления не зависит от времени года.

Согласно спутниковым данным, небесные озера в основном дрейфуют из Индийского океана в сторону Африки. После достижения суши они приносят в регион много дождей или вызывают шторм.