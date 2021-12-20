Диетолог перечислила несочетаемые виды продуктов

Правильное питание должно учитывать особенности человеческой системы пищеварения, которая перерабатывает продукты с разной скоростью, рассказала врач-специалист по здоровому питанию Екатерина Муравская.

Так, желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному. Например, переработка белка требует кислой среды, а углеводов — наоборот, щелочной. Поэтому одновременный прием богатой крахмалом и белками пищи потенциально вреден.

С мясом нежелательно есть хлеб и картофель, сочетание кефира с хлебом, булки с вареньем и даже каши с молоком тоже является неправильным, отметила специалист. Такой рацион ведет к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Дело в том, что при таких сочетаниях продуктов один вид пищи переварился и готов к всасыванию, а другой — не может из-за недостатка ферментов. Между тем в теплой среде желудка начинается процесс гниения и брожения.

Процесс пищеварения нарушается, пища не усваивается, полезные вещества из нее не могут поступить в кровь. Более того, из-за начавшихся нежелательных процессов гниения образуются опасные для кишечника токсины.