Россия потребовала срочного ответа США по гарантиям безопасности

Ситуация в отношениях России и Запада может быстро осложниться еще больше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва допускает позитивное развитие событий, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности, при этом ответ американской стороны нужен срочно.

«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению,— сказал Рябков.

Дипломат отметил, что пока Москва видит публичные высказывания, в основном представителей не США, а главное — официальный ответ из Вашингтона, который должен запустить переговоры по двум проектам соглашений.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО государств, ранее входивших в Советский Союз.

Вашингтон на первом планирует обсудить предложения России по поводу безопасности с европейскими партнерами, тогда как Москва настаивает на двухсторонних переговорах.