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Кремль опроверг политические преследования в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Никто в России не преследуется по политическим убеждениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинский закон об упрощенном получении украинского гражданства «преследуемыми» в России.

«В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что данный закон никак не отразится на перспективах встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, потому что предметных переговоров на тему возможных контактов нет.

Ранее президент Украины подписал закон об упрощении предоставления гражданства Украины гражданам России, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранным гражданам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.

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Политика #Россия
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