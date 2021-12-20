Кремль опроверг политические преследования в России

Никто в России не преследуется по политическим убеждениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинский закон об упрощенном получении украинского гражданства «преследуемыми» в России.

«В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что данный закон никак не отразится на перспективах встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, потому что предметных переговоров на тему возможных контактов нет.

Ранее президент Украины подписал закон об упрощении предоставления гражданства Украины гражданам России, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранным гражданам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.