США испытают специальную вакцину от штамма «омикрон»

Американская биотехнологическая компания Moderna в начале 2022 года приступит к испытаниям специальной вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон».

В заявлении компании указывается, что учитывая скорость распространения «омикрона» и силу уже существующей вакцины mRNA-1273, ее бустерная доза будет служить «первой линией обороны» против данного штамма.

Также отмечается, что Moderna разрабатывает специальный вариант вакцины mRNA-1273.529, принимая во внимание долгосрочную угрозу, которую демонстрирует ускользающий от иммунитета «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения ранее приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, как вызывающий беспокойство. Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке в конце ноября.