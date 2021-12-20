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Россия ответит на размещение вооружений НАТО у границ

Источник:
ТАСС
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Фото: The U.S. Army

Россия рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у ее границ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — цитирует ТАСС Пескова.

Президент России Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

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Политика #Мир
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