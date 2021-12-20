Смартфоны Xiaomi получат новую операционную систему

Смартфоны Xiaomi в ближайшее время начнут получать новую фирменную операционную систему MIUI 13, список гаджетов опубликован порталом Xiaomiui.

MIUI 13 базируется на Android 12, сейчас завершается ее тестирование. Первыми MIUI 13 получат модели, выпущенные в этом году. В списке присутствуют Mi 11, 11T, Poco F3, Redmi Note 10 Pro и ряд других смартфонов.

Предположительно, смартфоны сначала получат бета-версии глобальной прошивки, а через некоторое время появятся и финальные сборки. Однако даже тестовая версия MIUI 13 будет полнофункциональной.

По данным инсайдеров, новое поколение фирменной оболочки Xiaomi будет представлено в конце декабря, а первые сборки MIUI 13 для глобальных устройств выйдут уже в январе-феврале.