Телеканал «Россия» озвучил программу новогодней ночи

Традиционный «Голубой огонек» и «Парад звезд» покажут на канале «Россия» в новогоднюю ночь, зрители увидят много знаменитых артистов, сообщила пресс-служба телеканала.

Откроет вечерний эфир «Новогодний парад звезд» с ведущими Андреем Малаховым и Николаем Басковым. Темой шоу будет елочный баттл, а звезды будут решать, какая елка победит — искусственная или настоящая.

Следом покажут «Голубой огонек», на этот раз он будет приурочен к 60-летию программы. Одним из ведущих легендарного проекта в 1964 году был Евгений Петросян, которому на тот момент было всего 19 лет. В этом выпуске он тоже примет участие.

После полуночи зрители увидят «Новогодний голубой огонек-2022» Его ведущими станут Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталия Медведева и Дмитрий Губерниев. Среди гостей артисты старого эшелона и молодежь эстрады, среди которых Zivert, Клава Кока, Мари Краймбрери.