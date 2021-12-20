НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Телеканал «Россия» озвучил программу новогодней ночи

Источник:
Sibnet.ru
277 3
Фото: © пресс-служба калана «Россия»

Традиционный «Голубой огонек» и «Парад звезд» покажут на канале «Россия» в новогоднюю ночь, зрители увидят много знаменитых артистов, сообщила пресс-служба телеканала.

Откроет вечерний эфир «Новогодний парад звезд» с ведущими Андреем Малаховым и Николаем Басковым. Темой шоу будет елочный баттл, а звезды будут решать, какая елка победит — искусственная или настоящая.

Следом покажут «Голубой огонек», на этот раз он будет приурочен к 60-летию программы. Одним из ведущих легендарного проекта в 1964 году был Евгений Петросян, которому на тот момент было всего 19 лет. В этом выпуске он тоже примет участие.

После полуночи зрители увидят «Новогодний голубой огонек-2022» Его ведущими станут Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталия Медведева и Дмитрий Губерниев. Среди гостей артисты старого эшелона и молодежь эстрады, среди которых Zivert, Клава Кока, Мари Краймбрери.

Еще по теме
Семейные проблемы разберут у психолога в новом сериале на СТС
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Определились участники суперфинала в «Новых танцах» на ТНТ
Федотов и Волосожар остались лидерами «Ледникового периода»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Скрытые источники выбросов обнаружили на омских ТЭЦ
Цыденов собрался идти на выборы главы Бурятии
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (3)
Картина дня
Названы главные риски для российской экономики
Расследование крушения MH17 дополнили российскими показаниями
Первый пуск ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год
Смартфоны Xiaomi получат новую операционную систему
Самое обсуждаемое
78
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
53
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
40
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
32
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
Sibnet.Ru