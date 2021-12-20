Первый пуск ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год

Первый пуск новейшей жидкостной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» перенесен на 2022 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что программа испытаний новой ракеты изменена, вместо двух пусков с космодрома Плесецк в 2021 году планировался один в декабре. «Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) перенесен с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года», — сказал ТАСС источник.

По его словам, в случае успешных пусков в 2022 году будут приняты решения о принятии ракетного комплекса на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В пятницу командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что первый полк комплекса «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. По его словам, на сегодняшний день идет подготовка инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край).

Ракета «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы. Известно, что к настоящему времени выполнены три бросковых пуска МБР с космодрома Плесецк.