Названы главные риски для российской экономики

Российской экономике угрожают четыре главных риска, заявили эксперты Всемирного банка. Так, ключевой остается угроза новой волны пандемии коронавируса, которая может снизить деловую активность.

Кроме этого, по оценкам специалистов, в 2022 году существует достаточно высокий риск неожиданного всплеска инфляции в России. В случае роста цен Центробанк будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ключевую ставку, пишут «Ведомости».

Еще одним риском для российской экономики эксперты назвали возможное введение международных санкций. Подчеркивается, что если крупные страны или блоки стран введут ограничительные меры, то это окажет негативное воздействие.

Среди потенциально опасных факторов Всемирный банк также называет энергетический переход. Данный процесс представляет угрозу для Москвы в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться, в результате спрос на углеводороды упадет, что несет риски для российской экономики.