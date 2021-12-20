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Россияне озвучили новогодние желания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне рассказали, что загадают в новогоднюю ночь, в опросе приняли участие более 5 тысяч человек. Каждый четвертый мечтает о завершении пандемии коронавируса.

Опрос провел сервис «Работа.ру». Большинство опрошенных жителей России в новогоднюю ночь пожелают здоровья себе и близким. 34% отметили, что загадают высокую зарплату.

Заветное желание 24% респондентов — окончание пандемии коронавируса в 2022 году. 11% участников исследования признались, что мечтают о годе без катаклизмов и катастроф, а 10% пожелают не заболеть коронавирусом.

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Жизнь #О людях #Новый год
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