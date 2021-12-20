Семейные проблемы разберут у психолога в новом сериале на СТС

Новый комедийный сериал «Семейка», в котором психолог разберет проблемы супружеской жизни, выйдет на СТС с 10 января 2022 года, сообщила пресс-служба телеканала.

Главные роли в «Семейке» исполнили Борис Дергачев, Ольга Дибцева, Вадим Демчог и Татьяна Орлова. В каждой серии главные герои Сергей и Надя Нестеровы (Дергачев и Дибцева) будут обсуждать с психологом (Демчог) проблемы большой семьи.

Семейный психолог в сериале разберет кризис среднего возраста, манипуляции бабушки, подростковые дилеммы дочерей, гиперактивность сына. Но главное, ради чего герои будут ходить к специалисту, — это спасти 17-летний брак.

Психологическая комедия «Семейка» будет выходить с 10 января в 19.00 на телеканале СТС.