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Морозная неделя ожидается в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодный антициклон определит погоду в Забайкалье в течение предстоящей недели, сообщает ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

На территории края установится морозная погода с преобладающими температурами ночью и в первой половине дня 33-38 градусов мороза, в Улетовском, местами южных и юго-восточных районах 28-33 градусов.

Дневные температуры во второй половине дня составят 22-27 градусов, местами по южной половине края повысятся до 17-22 градусов мороза.

По северным и Могочинскому районам морозы вновь усилятся до 42-47 градусов, дневная температура не превысит 29-34 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер слабый, утром местами морозные туманы.

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Забайкалье #Гео
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