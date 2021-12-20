Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и остальные фигуранты третьего дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» признаны виновными. Они получили взятки от застройщика и злоупотребили служебным положением.

Оглашение приговора по третьему делу о пожаре в «Зимней вишне» началось в понедельник. Суд установил виновность всех: Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, бывшей подчиненной Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко.

«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. <...> Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — цитирует ТАСС судью оглашающую приговор.

Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината», который переделал фабрику в торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проектной документации. За вознаграждение чиновница закрыла на это глаза. Деньги перечислили в «ИСК Ресурс» по фиктивному договору на оказание услуг по проектированию. В последующем их обналичили.

Шенгерей и Комкова признаны виновными в злоупотреблении служебным положением. Шенгерей составила акт обследования «Зимней вишни», написав в нем о якобы выполненных работах по проектной документации. Комкова его подписала. В итоге торговый центр ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Гособвинение запросило для Комковой наказание в виде 21 года лишения свободы и штрафа в 450 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной и местной власти сроком на 14 лет. Для Светланы Шенгерей — 8 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности на два года, Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко — 12 и 18 лет лишения свободы соответственно.