НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Фото: © СК России

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и остальные фигуранты третьего дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» признаны виновными. Они получили взятки от застройщика и злоупотребили служебным положением.

Оглашение приговора по третьему делу о пожаре в «Зимней вишне» началось в понедельник. Суд установил виновность всех: Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, бывшей подчиненной Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко.

«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. <...> Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — цитирует ТАСС судью оглашающую приговор.

Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината», который переделал фабрику в торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проектной документации. За вознаграждение чиновница закрыла на это глаза. Деньги перечислили в «ИСК Ресурс» по фиктивному договору на оказание услуг по проектированию. В последующем их обналичили.

Шенгерей и Комкова признаны виновными в злоупотреблении служебным положением. Шенгерей составила акт обследования «Зимней вишни», написав в нем о якобы выполненных работах по проектной документации. Комкова его подписала. В итоге торговый центр ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Гособвинение запросило для Комковой наказание в виде 21 года лишения свободы и штрафа в 450 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной и местной власти сроком на 14 лет. Для Светланы Шенгерей — 8 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности на два года, Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко — 12 и 18 лет лишения свободы соответственно.

Еще по теме
Бастрыкин заинтересовался пожаром на кузбасской шахте имени Рубана
Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь владельцу «Листвяжной»
Глава МЧС заявил о «прямом пути к беде» на «Листвяжной»
Кафе с прокатом на секторе «Е» сгорело в Шерегеше
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»
Морозная неделя ожидается в Забайкалье
Экс-министра в Хакасии осудили за незаконное использование санавиации
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Почему я должен тебе верить? Может это ты писака за небольшой гонорар?)))

mosquito__2010

Так называемых политиков Украины нужно в лечебницах как наркоманов содержать и лечить усиленно, а они...

Plaguer

По-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.

ponhik78

На сегодняшний день к системе МИР подключено помимо России 12 стран. Плюс есть отдельно подключённые...
Sibnet.Ru