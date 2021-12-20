Экс-министра в Хакасии осудили за незаконное использование санавиации

Абаканский городской суд приговорил к условным срокам экс-министра здравоохранения Республики Хакасия и его первого заместителя за незаконное использование санитарной авиации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в декабре 2019 года чиновники при отсутствии медицинских показаний приняли решение о транспортировке с применением санитарной авиации в республиканскую больницу двух своих коллег, попавших в ДТП в Кемеровской области. Это привело к расходованию бюджетных денег на сумму более 900 тысяч рублей.

В ДТП на территории Кузбасса в декабре 2019 года попал министр сельского хозяйства республики Сергей Труфанов и сотрудник этого же министерства, они были доставлены санитарной авиацией в Абакан.

Суд назначил условное наказание в виде трех лет лишения свободы экс-министру и двух лет действующему первому заместителю министра, запретив ему занимать должности в органах государственной власти сроком на 1,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил.