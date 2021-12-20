Экс-министра в Хакасии осудили за незаконное использование санавиации

Абаканский городской суд приговорил к условным срокам экс-министра здравоохранения Республики Хакасия и его первого заместителя за незаконное использование санитарной авиации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Суд установил, что в декабре 2019 года чиновники при отсутствии
медицинских показаний приняли решение о транспортировке с применением
санитарной авиации в республиканскую больницу двух своих коллег, попавших в ДТП
в Кемеровской области. Это привело к расходованию бюджетных денег на сумму более
900 тысяч рублей.
В ДТП на территории Кузбасса в декабре 2019 года попал
министр сельского хозяйства республики Сергей Труфанов и сотрудник этого же
министерства, они были доставлены санитарной авиацией в Абакан.
Суд назначил условное наказание в виде трех лет лишения
свободы экс-министру и двух лет действующему
первому заместителю министра, запретив ему занимать должности в органах
государственной власти сроком
на 1,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил.