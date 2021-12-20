Комфортную погоду пообещали новосибирцам

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Погода в Новосибирске в ближайшие дни будет слабо морозной и малоснежной, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По словам синоптика, во вторник возможен небольшой снег, в среду и четверг осадков не ожидается. В ночь на вторник будет минус 11-13, днем — минус 5-7 градусов.
В ночь на среду ожидается 9-11 градусов холода, в ночь на четверг — 7-9 градусов ниже нуля. В дневные часы в среду и четверг температура будет на уровне минус 4-6 градусов.
«Слабо морозная погода в передней части циклона. Осадки мы ожидаем только по западу области, в городе осадков не ждем. Ветер южный, юго-восточный, довольно комфортная погода», — сказала собеседница.
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