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Загитова получила 1,2 млн из бюджета за шоу в Дубае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/navka_show

Российская фигуристка Алина Загитова заработала 1,2 миллиона рублей за участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дубае. Средства выделены из федерального бюджета.

В начале декабря в Дубае в рамках Экспо-2020 прошло два выступления ледового шоу Татьяны Навки, в которых Загитова принимала участие. Фигуристка получила 1,28 миллиона рублей, согласно данным с сайте Госзакупок.

Выступления спортсменки оплачивались из федерального бюджета. Договор с «Росконцертом» был заключен на имя Загитовой Лейсан.

Гонорар пятикратного чемпиона США Петра Чернышева за два дня выступлений составил 2,7 миллиона рублей. Литовская фигуристка, призер ЧМ-200 Маргарита Дробязко получила 2,9 миллиона рублей.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, она второй сезон подряд не принимает участие в официальных соревнованиях, но при этом не объявляла о завершении карьеры.

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