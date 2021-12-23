В чем встречать год Тигра: ткани, цвета и аксессуары

Наступающий год Водяного Тигра диктует свои правила — стоит одеться в шелка и благородные оттенки синего, бежевого и серого. Как выбрать правильный наряд, чтобы задобрить рычащего хозяина года, Sibnet.ru рассказала член союза астрологов России Юлия Богданова.

Наступающий 2022 год по китайскому календарю считается годом Водяного Тигра. И, несмотря на то, что в свою силу он вступит только 1 февраля, россияне традиционно настроены восточного хозяина года в обычный для себя Новый год.

Кстати, китайцы рекомендуют встречать год Тигра дома, в кругу близких. По их мнению, животное подарит свое благословение тем, кто шуму предпочтет уют и спокойствие.

А чтобы новый 2022-й прошел лучше и позитивнее 2021 года, следует подружиться с животным-управителем года, прежде всего, правильно подобрав праздничную одежду.

«Тигр — животное статное, знающее себе цену. В природе он никак не может остаться незамеченным. Но при этом, не кичится ярим окрасом. Соответственно, подражая хозяину года, мы тоже должны выбрать для себя что-то красивое, но сдержанное и очень элегантное», — отметила Богданова.

Хорошо дополнит образ какой-то яркий аксессуар — дорогие серьги или кружево для женщин, часы или запонка с натуральным камнем — для представителей сильного пола.

Астролог посоветовала присмотреться к одежде из роскошных тканей — шелк, шифон, бархат, атлас. Что касается цветовых решений, то для каждого знака зодиака они свои, но есть и универсальные варианты: черный и водяные цвета.

Любимые цвета Водяного Тигра

синий и всего его вариации (голубой, бирюзовый, лазурный)

черный и белый (молочный, цвет шампань)

серый и серебристый

бежево-коричневые цвета и производные

максимально близкие оттенки к цвету тигриной шерсти, но не повторяющие тигровый принт!

Не следует одевать на Новый год серые, скучные, ничем не разбавленные наряды и одежду с леопардовым или тигровым принтом. Тигр может расценить это как собственную шкуру и лишить удачи на весь год.

Новогодние наряды по знакам Зодиака

Астролог советует учитывать предпочтения не только восточного Тигра, но и использовать цвета и элементы, которые усилят зодиакальные положительные энергии.

Овен, Лев, Стрелец

Представителям огненной стихии следует помнить о своей сущности. Яркие акценты добавят даже самому сдержанному наряду блеск и привлекательность.

«Ваши цвета на этом празднике помимо основных — это красный и оранжевый. Металл — золото. Разбавьте ими свой новогодний наряд», — порекомендовала Богданова.

Аксессуарам астролог советует уделить особое внимание. Женщинам следует использовать красивые серьги, бусы или браслет. Мужчинам расставить нужные акценты помогут запонки, ремень или стильная, яркая оправа очков.

Телец, Дева, Козерог

Земным знакам в этом году следует выбирать одежду цвета морской волны, голубую, светло-зеленую. Также подойдут коричневый, молочный, серый. Стоит избегать броских, ядовитых цветов и воздержаться от ярких аксессуаров и массивных ювелирных отношений.

Лучше всего одеться стильно, но без излишеств, выбирать комфортные, практичные, спокойные варианты нарядов. Но в то же время не переборщить со скромностью.

«Женщины, подчеркните фигуру обтягивающей одеждой, выбирайте приятные ткани, следите за общей гармонией — и вы сможете оказаться в центре внимания», — посоветовала астролог.

Мужчинам стоит предпочесть брюки и рубашку классического кроя. Лучше поэкспериментировать с цветом, чем с фасоном.

Близнецы, Весы, Водолей

Тигр будет рад увидеть представителей этих знаков в одежде золотых, красных, розовых, желтых и производных от них оттенков. Главное, чтобы одежда была новой.

Можно украсить наряд мишурой или другими новогодними аксессуарами. Колпак Деда Мороза прекрасно дополнит образ.

Женщинам стоит выбрать одежду свободного, удобного кроя. Мужчинам тоже правильнее всего будет отдать предпочтение вариантам оверсайз.

Рак, Скорпион, Рыбы

Идеальный вариант для представителей водной стихии — голубой цвет. Вообще, Тигр в этом году благоволит представителям водной стихии и примет любой их выбор.

«Уделите внимание тканям, которые используете в одежде. Лучше всего, если они будут легкие и мягкие (как будто летние). Хороший вариант — хлопок или шелк», — посоветовала астролог.

Что касается фасона, то лучше выбрать наряды летнего типа (сарафаны, легкие рубашки), а аксессуары должны напоминать нечто воздушное. В качестве украшений подойдут элегантные изделия из серебра или золота.